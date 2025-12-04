اجتماع سعودي قطري بالرياض يبحث تطوير التعاون بين البلدين

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري اجتماعا في الرياض، اليوم الخميس، تناول سبل تطوير التعاون بين البلدين.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ترأسا اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي في دورته الثامنة.

وخلال الاجتماع "تم استعراض مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية"، وفق المصدر ذاته الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الاجتماع عقد في مقرها بالرياض، وتناول "العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري".

وأضافت أن الاجتماع بحث كذلك "تكثيف التعاون المشترك من خلال عدد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب".

وأشاد الجانبان خلال الاجتماع بـ"التعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشددا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين وشعبيهما".

وفي يوليو/تموز 2008، تم التوقيع في مدينة جدة السعودية على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، ​​​​​​بهدف تعزيز التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا، وتعليميا.

​​​​​​​ كما وقع البلدان البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس في أغسطس/آب 2021.