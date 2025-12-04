إصابات برصاص الاحتلال في الضفة واعتداءات المستوطنين تتصاعد

أصيب فلسطينيون جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، حيث تجددت الاقتحامات في العديد من المدن والقرى ونُفذت حملة اعتقالات.

وأفاد مراسل الجزيرة، مساء اليوم، بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وفي وقت سابق، أُعلن إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال خلال عملية عسكرية في مدينة قلقيلية، شمالي الضفة المحتلة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، أنه خلال اقتحام قلقيلية أصيب طفل (12 عاما) برصاص في الرأس، موضحة أن وضعه الصحي "حرج جدا". كما أصيب شاب آخر (26 عاما) برصاصة في القدم، ونُقل المصابان إلى المستشفى.

وأضافت الجمعية أن قوات إسرائيلية منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى حي كفر سابا في قلقيلية، حيث سُجلت حالات اعتداء على مسعفين متطوعين أثناء توجههم لأداء مهامهم الإنسانية.

وقد انسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات، شملت مداهمة منازل الفلسطينيين، واعتقالات طالت عددا من المواطنين، إلى جانب تخريب ممتلكات خاصة.

اقتحامات واعتقالات

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا، جنوب الخليل، وشنت عملية دهم في وسط المدينة، تخللها انتشار للجنود المشاة وسط المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال الاقتحام، قبل أن تعتقل مواطنا فلسطينيا وتنقله إلى جهة غير معلومة.

هذا، وقالت مؤسسات الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة اليوم بينهم رئيس بلدية السموع وأسرى محررون.

من ناحية أخرى، أصيب أب فلسطيني وابنته إثر إحراق مستوطنين مركبتهما شمال شرق مدينة رام الله في الضفة المحتلة، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كما أصيب 7 فلسطينيين بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليهم في شمال الخليل بجنوب الضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين من مستوطنة كرمي تسور هاجمت بالحجارة والهراوات وغاز الفلفل السام مجموعة من المزارعين، حاولوا الوصول إلى أراضيهم في منطقة وردان ما بين بلدتي بيت أُمّر وحلحول بشمال الخليل.

عمليات هدم

وهدمت آليات إسرائيلية، اليوم الخميس، بناية قيد الإنشاء شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة، في إطار تصاعد عمليات الهدم والاستهداف للممتلكات الفلسطينية خلال العامين الماضيين.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان، إن آليات الجيش الإسرائيلي هدمت البناية المكونة من طابقين في منطقة وادي الحمص.

وقد وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الشهر الماضي، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، في إطار ما وصفته الهيئة بأنه "منهجية منظمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها وفرض وقائع استيطانية جديدة".

وتشهد مدن شمالي الضفة المحتلة منذ الأسبوع الماضي اقتحامات واسعة النطاق من قِبَل جيش الاحتلال ضمن ما أطلقت عليه تل أبيب اسم عملية "خمس حجارة".

ويشير مراقبون فلسطينيون إلى أن العملية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة، مع تكامل دور المستوطنين في تنفيذ سياسات التوسع الاستيطاني وفرض القيود على حرية الحركة للسكان المدنيين.

وقد وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2144 اعتداء في الضفة المحتلة الشهر الماضي، بينها 1523 نفذتها قوات الجيش و621 ارتكبها المستوطنون.