إسرائيل تعتقل مشتبها فيه بالتخابر مع إيران

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد إسرائيلي بشبهة التواصل مع جهات استخباراتية إيرانية، وتنفيذ مهام لصالحها مقابل مبالغ مالية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان اليوم الخميس، إن التحقيق المشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة التحقيقات المركزية في القدس كشف أن المتهم كان على اتصال بعناصر مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية على مدى عدة أشهر.

وأضاف البيان أن المتهم تلقى من الاستخبارات الإيرانية آلاف الدولارات مقابل مهام طُلب منه تنفيذها داخل إسرائيل.

وبحسب التحقيقات، فإن الإسرائيلي أمير مالكا (37 عاما) كان على تواصل منتظم مع جهات إيرانية قدّمت له تعليمات لتنفيذ نشاطات مختلفة، وتلقي مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام لهم.

وقال بيان الشرطة الإسرائيلية إن "الأجهزة الأمنية تحذر مجددا مواطني إسرائيل من إقامة أي علاقة مع جهات أجنبية من دول معادية أو جهات مجهولة، ومن الانخراط في أي أنشطة تُطلب منهم مقابل أجر أو لأي سبب آخر".

وأضاف أن أجهزة الأمن ستواصل العمل على كشف وإحباط الأنشطة الإرهابية والتجسسية داخل إسرائيل، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد جميع المتورطين في هذه الأنشطة.

محاولات متكررة

وسبق أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك، خلال الأشهر الماضية، اعتقال العديد من الإسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران.

ففي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، في بيان مشترك، اعتقال إسرائيلييْن من مدينة حولون جنوبي تل أبيب، للاشتباه بتعاونهما مع جهات استخباراتية إيرانية، وتنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل.

ووفق التحقيقات، قام المتهم بتصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل، كما بادر بالتواصل مع الجهات الإيرانية خلال الحرب الأخيرة بين الطرفين لتنفيذ مهام إضافية.

وأضافت الشرطة أن الاتصال كان عبر جهات مرتبطة بمنظمة "في آي بي إيمبلومينت" التي تعلن نفسها جهازا استخباريا إيرانيا، وتعمل على تجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت، حيث تلقى المتهم أموالا مقابل خدماته بعملات رقمية مشفرة.