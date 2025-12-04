أوروبيون يتوقعون حربا مع روسيا ويشككون بقدرات بلادهم الدفاعية

أظهر استطلاع رأي واسع أن شريحة كبيرة من الأوروبيين ترى أن خطر اندلاع حرب بين بلادهم وروسيا خلال السنوات المقبلة "مرتفع" أو "مرتفع جدا"، مشككين بقدرات بلادهم الدفاعية في حال اندلاعها.

وحسب الاستطلاع، الذي نفذته مجموعة "كلاستر 17" وشمل 9553 مشاركا في 9 دول أوروبية ونشرته مجلة "لو غران كونتينان" الفرنسية، يعتقد 51% من الأوروبيين أن الصراع مع موسكو احتمال واقعي في المستقبل القريب.

وشملت العينة 9 دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والبرتغال وكرواتيا وبلجيكا وهولندا، مع أكثر من ألف مشارك في كل دولة.

وأجاب المستطلعون عن سؤال مباشر "برأيك، هل يمكن لروسيا أن تخوض حربا مع بلدك خلال السنوات المقبلة؟".

وجاءت نتائج الاستطلاع متفاوتة بين دولة وأخرى، ففي بولندا -الدولة المجاورة لروسيا وحليفتها بيلاروسيا– اعتبر 77% من المشاركين أن الخطر مرتفع للغاية، وهي النسبة الأعلى في الاستطلاع.

وفي فرنسا بلغت النسبة 54%، بينما رأى 51% من الألمان أن الحرب احتمال جدي.

أما في إيطاليا، فجاءت المخاوف أقل بكثير، إذ رأى 65% من المشاركين أن خطر اندلاع صراع مع روسيا "ضعيف أو معدوم".

تشكيك بقدرات الدفاع

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن الغالبية الساحقة من الأوروبيين (81%) لا تتوقع اندلاع حرب مع الصين في السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، شكك المشاركون في قدرات جيوشهم على التصدي لأي اعتداء روسي محتمل، إذ اعتبر 69% منهم أن دولهم "غير قادرة إطلاقا" أو "غير قادرة على الأرجح" على الدفاع عن نفسها.

وبرزت فرنسا -الدولة الوحيدة في العينة التي تمتلك سلاحا نوويا- كالأكثر ثقة بين شعوبها، إذ رأى 44% من الفرنسيين أن بلادهم قادرة "بشكل معقول" على الدفاع عن نفسها.

وعلى النقيض، أعربت أغلبية ساحقة من البلجيكيين والإيطاليين والبرتغاليين عن عدم ثقتهم بقدرات جيوشهم، بنسب بلغت 87% و85% و85% على التوالي.

بوتين يهدد

والثلاثاء الماضي، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما حادا على أوروبا، معلنا استعداد بلاده لخوض حرب ضدها، متهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا، والعمل على إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

إعلان

وقال بوتين "إذا أرادت أوروبا فجأة أن تبدأ حربا معنا وبدأتها، فقد تنشأ بسرعة كبيرة حالة لا يكون لدينا فيها من نتفاوض معه".

وأكد الرئيس الروسي "نحن لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت ذلك 100 مرة بالفعل. لكن إذا أرادت أوروبا فجأة خوض حرب معنا وبدأتها، فنحن مستعدون حاليا. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا".