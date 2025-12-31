هجمات متبادلة بين موسكو وكييف وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة

ذكرت وكالة الإعلام الروسية -نقلا ‍عن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم الأربعاء- أن الرئيس فلاديمير ‍بوتين أمر بتوسيع ما تسميها موسكو "منطقة عازلة" في سومي وخاركيف الأوكرانيتين قرب الحدود الروسية ‍خلال العام المقبل، في حين تبادلت موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيرة.

كما نقلت الوكالة عن جيراسيموف قوله أيضا إن القوات الروسية تحرز تقدما في شمال شرق أوكرانيا.

وأوضحت أن رئيس هيئة الأركان تفقد تجمعا لقوات "الشمال". وتعمل هذه القوات -التي تشكلت أوائل 2024 في شمال شرق أوكرانيا- على إنشاء منطقة عازلة على الحدود وصد القوات الأوكرانية هناك ‌لتحقيق مزيد من التقدم.

وتأتي تصريحات جيراسيموف في أعقاب تعهد روسيا بالرد على ما قالت ‌إنها محاولة لمهاجمة مقر إقامة لبوتين، وهو ما نفته ‌كييف قائلة إن ما أثير في هذا الصدد يهدف إلى عرقلة محادثات السلام مع قرب مرور نحو 4 أعوام على ‌اندلاع الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطط موسكو بشأن سومي وخاركيف "مجنونة" وستواجه ‍مقاومة بينما تدافع أوكرانيا عن هاتين المنطقتين.

هجوم أوكراني

في حين قال مقر العمليات في منطقة كراسنودار ‍الروسية إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أدى لإصابة شخصين واشتعال حريق تم إخماده سريعا بمصفاة توابسي النفطية.

وأضاف مقر العمليات، وهو هيئة إقليمية مكلفة بمواجهة حالات الطوارئ، على ⁠تطبيق تلغرام للرسائل أن الهجوم ألحق أضرارا بمعدات المصفاة ورصيف ​ميناء و5 منازل.

وتقع توابسي بمنطقة كراسنودار في ‍جنوب غرب روسيا على البحر الأسود وتبعد نحو 350 كيلومترا من أقرب أجزاء البر الرئيسي الأوكراني على الجهة المقابلة من بحر آزوف.

وتم إخماد ‍حريق المصفاة بعدما ⁠أتى على نحو 300 متر مربع، لكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بمعدات المصفاة أو إذا ما كانت العمليات قد توقفت.

ويشكل ميناء توابسي أحد المنافذ الرئيسية الروسية على البحر الأسود للمنتجات النفطية، وترتكز أنشطته على مصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت ​والموجهة للتصدير ولديها القدرة على معالجة ‌نحو 240 ألف برميل يوميا وتوفر منتجات مثل النفتا وزيت الوقود والديزل.

وتعرض الميناء والمصفاة مرارا لهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة خلال الحرب التي شنتها روسيا منذ ‌ما يقرب من 4 سنوات، وأفادت تقارير بأن الضربات السابقة تسببت في اندلاع حرائق ‌وعطلت العمليات في بعض الأحيان.

هجوم روسي

في المقابل، قالت السلطات المحلية في أوديسا ‍بأوكرانيا إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على المنطقة خلال الليل، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبان سكنية وبنية تحتية ⁠وإصابة 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال.

وتتعرض أوديسا، ​وهي ميناء رئيسي مطل على البحر ‍الأسود، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية خلال الحرب الدائرة منذ قرابة 4 سنوات، إذ استهدفت الهجمات مرارا ‍قطاعات الطاقة والنقل وبنية ⁠الموانئ التحتية علاوة على المناطق السكنية.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا -عبر تطبيق تلغرام- إن "طائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية السكنية واللوجستية وقطاع الطاقة في منطقتنا".

وذكر سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في ​أوديسا أن 4 أشخاص، بينهم رضيع عمره 7 أشهر وطفلان آخران، أصيبوا في مدينة أوديسا، وهي المركز الإداري لمنطقة أوديسا.

وأضاف أن حطام ‌الطائرات المسيرة والاستهدافات المباشرة ألحقت أضرارا بواجهات ونوافذ عديد من المباني ‌السكنية المرتفعة.