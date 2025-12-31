ممداني سيؤدي اليمين عمدة لنيويورك ليلة رأس السنة بمحطة مترو مهجورة

قالت صحيفة غارديان إن عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني سيؤدي اليمين الدستورية في مراسم خاصة وسرية ليلة رأس السنة داخل محطة مترو مهجورة تحت مبنى البلدية، شيدت خلال عصر الازدهار.

ويؤكد ممداني -حسب الصحيفة- أن اختياره لهذا الموقع، في وقت يتجمع فيه عشرات الآلاف من السكان في تايمز سكوير لاستقبال عام 2026، يعكس رغبته في الإعلان عن "بداية عصر جديد"، مستحضرا طموح حقبة تاريخية سعت إلى بناء مدينة جميلة وقادرة على تحسين حياة الطبقة العاملة.

وذكرت الصحيفة البريطانية -في تقرير بقلم إدوارد هيلمور- أن هذه المحطة افتتحت عام 1904 وأُغلقت عام 1945، وهي أحد المعالم التاريخية لنيويورك، وقالت إن المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد اختيرت لتحليف ممداني، على أن تتبع هذه المراسم أخرى علنية أمام مبنى البلدية يؤدي فيها القسم مرة أخرى بحضور السيناتور بيرني ساندرز، إلى جانب احتفال شعبي في شارع برودواي.

وترى جيمس أن المترو يمثل رمز المساواة الأكبر بين سكان المدينة، في إشارة إلى فكرة المساواة التي يريد العمدة الجديد ترسيخها، وأضافت "رغم اختلاف نقاط قوتنا وضعفنا كأفراد، فإننا نركب القطار معا إلى أماكن قريبة وبعيدة".

وتباينت مواقف قادة المدينة من حضور حفل التنصيب، إذ أكد العمدة السابق بيل دي بلاسيو مشاركته، في حين لم يحسم كل من مايك بلومبرغ ورودولف جولياني موقفيهما، أما العمدة المنتهية ولايته إريك آدامز فأبقى حضوره معلقا، مشيرا إلى رغبته في عدم إثارة توتر أو احتجاجات في يوم وصفه بالتاريخي، رغم ترحيب ممداني بحضوره.

وعلى صعيد آخر، أثار ممداني جدلا مبكرا بعد تعيينه ليليان بونسينيوري، القيادية المخضرمة في خدمات الطوارئ الطبية، على رأس إدارة إطفاء نيويورك، وهو قرار انتقده الملياردير إيلون ماسك بدعوى أهمية "الخبرة المثبتة".

غير أن ممداني دافع عن اختياره، مؤكدا أن خبرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في خدمات الطوارئ تؤهلها للمنصب، في وقت يواصل فيه العمدة الحالي اتخاذ قرارات إدارية خلال الأيام الأخيرة من ولايته.