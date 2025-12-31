مغردون يشيدون بحفر كوادر سورية لأول بئر غاز في ريف دمشق

في خطوة تعكس مساعي استعادة الحد الأدنى من النشاط في قطاع الطاقة رغم سنوات طويلة من التحديات، أعلنت الشركة السورية للبترول إنجاز أعمال صيانة وتأهيل حفارة نفطية بالكامل بكوادر محلية، وبدء عمليات حفر أول بئر استكشافية للغاز، في تحرك لافت يسلط الضوء على تنامي الاعتماد على الخبرات الوطنية لإعادة تشغيل البنية التحتية المتضررة، وتعزيز الإنتاج المحلي من الموارد الطاقية الحيوية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، انطلاق أعمال حفر أول بئر غاز استكشافية في منطقة التواني بريف دمشق، بعمق يقارب 4 آلاف متر، موضحا أن عمليات الحفر تسير وفق الخطة الفنية الموضوعة، مع توقّعات ببدء الإنتاج بعد نحو 5 أشهر في حال سارت النتائج كما هو مأمول.

وأشار قبلاوي إلى أن الغاز المنتج سينقل إلى وحدات المعالجة، ليستخدم لاحقا في الأغراض المنزلية وتزويد محطات توليد الكهرباء، بما يخفف من أعباء الاستيراد ويُسهم في تحسين واقع الطاقة.

ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه قطاع الطاقة السوري من نقص حاد في الموارد، وتراجع في الإنتاج نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت النفطية والغازية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى العقوبات وصعوبات التمويل.

وتفاعل نشطاء ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الإعلان، معتبرين أنها خطوة تمثل دفعة معنوية وميدانية لقطاع الطاقة في البلاد.

ووصف ناشطون عملية الحفر، بعمق يصل إلى 4 آلاف متر، بأنها "خطوة قوية" تعكس جدية العمل، لافتين إلى أن المعطيات الأولية للحفر تبدو مبشرة بوجود مخزون غازي واعد في المنطقة المستهدفة.

ورأى آخرون أن إعادة تأهيل حفارة محلية وبدء عمليات الحفر بكوادر سورية يشكل رسالة واضحة حول قدرة الكفاءات الوطنية على تجاوز القيود التقنية واللوجستية، وإعادة تحريك عجلة الإنتاج ولو تدريجيًا.

وأوضح مدونون أن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه عملية تنقيب تقليدية، بل يمثل "قصة نجاح سورية" في ظل ظروف معقّدة، حيث أُنجزت أعمال الصيانة والتشغيل بجهود محلية دون الاعتماد على شركات أو خبرات أجنبية.

واعتبروا أن ذلك يعكس تراكم خبرة تقنية لدى الكوادر السورية، وقدرتها على التعامل مع تجهيزات ثقيلة ومعقّدة في بيئة تشغيل صعبة.

في المقابل، شدد آخرون على أهمية ترجمة هذه الخطوة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تسريع دخول البئر مرحلة الإنتاج، واستكمال خطط الحفر المستقبلية.

وأشاروا إلى أن الشركة السورية للبترول تخطط لحفر 4 آبار إضافية خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعٍ لزيادة إنتاج الغاز ودعم قطاع الكهرباء، الذي يشكل أحد أكثر القطاعات تضررا.