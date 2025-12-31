مدير مكتب الجزيرة باليمن: لا مؤشر على انسحابات ميدانية حقيقية من حضرموت

أكد مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت أن مسؤولين يمنيين أبلغوه أن الإمارات بدأت تفكك بعض المواقع وتسحب أفرادها من اليمن، وذلك مع انتهاء المهلة التي منحها لها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بسحب قواتها من جميع الأراضي اليمنية.

وذكر ثابت أن محافظ حضرموت سالم الخنبشي صرّح اليوم بأن بعض المعسكرات التي كان يوجد فيها الإماراتيون يتم فيها تفكيك بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بهم، لكن المحافظ وبقية المسؤولين -يضيف ثابت- لم يحددوا إذا كان الإماراتيون قد خرجوا أم فقط يجهزون معداتهم للانتقال.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت إنهاء ما تبقى من فرق "مكافحة الإرهاب" في اليمن، مؤكدة أن "القرار اتُخذ بمحض الإرادة وبالتنسيق مع الشركاء".

ويرى مدير مكتب الجزيرة أن القوات الإماراتية قد تنسحب، لكن التحدي الأخطر -وفقا له- يتعلق بوضع محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، مشيرا إلى أن القوة التي دخلت حضرموت وسببت كل هذه الأزمة لا يعرف ما إذا كانت ستنسحب وتسلّم مواقعها إلى قوات "درع الوطن" كما طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتحالف الذي تقوده السعودية.

وأوضح أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لا تزال موجودة على الأرض في حضرموت والمهرة، وأن قوات "درع الوطن" تتأهب لاستلام المواقع، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على انسحابات ميدانية حقيقية.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي تمكن سابقا من بسط سيطرته على معظم مناطق محافظتي حضرموت والمهرة عقب أيام من التصعيد والمواجهات مع حلف قبائل حضرموت.

وحسب مدير مكتب الجزيرة، فإن محافظ حضرموت أعلن عن وجود إماراتي محدود في منطقتي الضبة والربوة بحضرموت، وكشف أن هناك قوة حضرمية وعددها 3 آلاف تتأهب للاندماج في قوات "درع الوطن"، ويمكن أن تتسلم المواقع في حضرموت والمهرة.

وبخصوص تصريحات الناطق العسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب والتي قال فيها إن "المواجهة لا تقتصر على الميدان فقط، بل تمتد إلى معركة وعي في مواجهة حملات التضليل الإعلامي"، قال مدير مكتب الجزيرة إن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يبد أي مرونة إزاء المطالب التي تُطرح عليه، وهو بهذه التصريحات يوجه هذه الرسالة إلى أنصاره في ظل الضغوط التي يتعرض لها.