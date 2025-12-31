محافظ حضرموت: لا نريد إراقة الدماء وسنجبر "الانتقالي" على الانسحاب

أكد محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقابلة مع قناة الجزيرة أن هناك استجابة محدودة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالانسحاب من مناطق محافظتي حضرموت والمهرة، وقال إن هناك قوات كبيرة لا تزال موجودة في وادي حضرموت.

وأضاف الخنبشي أن بعض القوات انسحبت من مناطق شرق وادي حضرموت وبعضها من مطار الكلا، وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالمغادرة من وادي حضرموت والعودة إلى مناطقه التي جاء منها.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طالب جميع القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، معلنا حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية لمدة 90 يوما.

وجدد العليمي دعوته لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتحكيم العقل والانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، مطالبا قوات "درع الوطن" بالتحرك وتسلّم كل المعسكرات في المحافظتين.

وقال الخنبشي للجزيرة إنهم في حضرموت لا يرغبون في إراقة دماء اليمنيين، لكن "البديل سيكون الحرب إذا فُرضت عليهم" وإذا لم تخضع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لمطالبهم.

وتحدّث عن كثير من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإرغام قوات المجلس الجنوبي على الخروج من محافظة حضرموت، مؤكدا أن لهم قوات من أبناء المحافظة ممن كانوا ينتمون إلى الأمن العسكري وقوات من النخبة وقوات أمن خاصة في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن قوات "درع الوطن" ستدعمهم، كما قال الخنبشي.

كما أكد وجود تنسيق كامل بينهم وبين قيادة التحالف، وتحديدا العربية، وقال إن هذا التنسيق يتم على كافة المستويات السياسية والعسكرية واللوجستية، وقدّم شكره للسعودية قيادة وشعبا على دعمهما ووقوفهما معهم في أحلك الظروف التي تمر بها حضرموت.

وشدد محافظ حضرموت -في حديثه للجزيرة- على أن محافظته والمحافظات الشرقية لم تنتم يوما إلى ما يسمى الجنوب العربي، وقال إنها تحمل هذا الاسم منذ آلاف السنين ولها مكوناتها الجغرافية والاجتماعية والثقافية والإنسانية التي تميزها عن كثير من المحافظات.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في بيان له السبت الماضي أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت استجابة لطلب من رئيس المجلس الرئاسي اليمني.