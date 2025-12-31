ما الذي نعرفه حتى الآن عما جرى في اليمن منذ قصف المكلا؟

تسارعت الأحداث في اليمن عقب إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف، فجر الثلاثاء، شن غارة جوية على أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

وقد مثّل هذا القصف ذروة التوتر بين السعودية والإمارات في اليمن، وسط تأكيد عربي على وحدة اليمن واستقرار المنطقة، ودعوات الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى التحلي بضبط النفس.

وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت على إثرها السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

ضربة واستجابة

وفجر أمس، نقلت الوكالة السعودية عن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا في ميناء المكلا، موضحة أنه لم ينتج عن الضربة أي إصابات بشرية أو أضرار جانبية في الميناء.

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن التحالف، أنه تم رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد الماضيين دون تصريح رسمي، مضيفة أن السفينتين عطّلتا أنظمة التتبع، وأنزلتا أسلحة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بهدف تأجيج الصراع.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن القصف جاء استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، وذلك "نتيجة الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

مطالبة وإلغاء

وعقب إصدار هذا البيان، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جميع القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، معلنا حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم ولمدة 90 يومًا.

وقال العليمي، في خطاب متلفز، إن "مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرر إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة".

وأضاف أن المجلس اتخذ هذه القرارات بهدف حماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وذلك بعد التأكد من قيام الإمارات بشحن سفينتين محملتين بالسلاح من الفجيرة إلى ميناء المكلا.

وفي بيان لها، قالت الخارجية السعودية إن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات في اليمن بالغة الخطورة، وشددت على أهمية استجابة الإمارات لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية من أراضيه خلال 24 ساعة.

واعتبر البيان أن الخطوات الإماراتية لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا أن القضية الجنوبية عادلة، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار.

تأييد ومباركة

وفي سياق ردود الفعل، أيدت الحكومة اليمنية "قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإخراج الإمارات من اليمن"، وقالت إنها "تثمن المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية لاحتواء التصعيد في حضرموت والمهرة وحماية مصالح الشعب اليمني".

كما باركت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنية ما وصفتها بالقرارات الوطنية التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكدت التزامها التام بجميع القرارات والإجراءات المتخذة.

وتابعت أن قرارات رئيس مجلس القيادة جاءت في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، واستجابة لتطلعات الشعب اليمني.

أما حلف قبائل حضرموت، فقد أعرب عن تأييده الكامل لقرارات وتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وما تضمنته من تأكيد على حماية المدنيين، وصون وحدة القرار العسكري والأمني، ورفض أي تحركات مسلحة خارج إطار الدولة.

وثمّن حلف قبائل حضرموت الموقف الذي وصفه بالمسؤول والصريح للسعودية، الداعم لشرعية الدولة اليمنية، والرافض لأي خطوات تصعيدية تهدد أمن اليمن والمنطقة.

رفض وقلق

في المقابل، قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت محمد عبد الملك الزبيدي إن "ما حصل من قصف لميناء المكلا اعتداء سافر على حضرموت وأهلها"، مؤكدًا أن الإمارات دولة حليفة وصديقة، ولا يعقل مجازاتها بالمطالبة بالخروج من حضرموت.

وأضاف، في مداخلة للجزيرة، أن القيادة الشرعية أصبحت عدوًا واضحًا لأنها تحرّض السعودية عليهم، مشددًا على أن الانتقالي الجنوبي مستعد لأي حوار على أساس قاعدة الشراكة الكاملة مع مناطق الجنوب.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه بيان مشترك صادر عن عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنهم "تابعوا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية".

وأضاف البيان، الصادر عن كل من الفريق طارق صالح، واللواء عيدروس الزُبيدي، واللواء أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

أسف واستهجان

وقد عبّرت الإمارات عن "أسفها" لما ورد في بيان الخارجية السعودية الصادر بشأن الأحداث الأخيرة في اليمن، مؤكدة أنه يتضمن "مغالطات جوهرية".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "الإمارات تعرب عن أسفها لما ورد في بيان السعودية الشقيقة وما تضمنه من مغالطات جوهرية، وترفض رفضًا قاطعًا الزج باسم الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية".

كما أعرب البيان عن "استهجان" ما وصفه بالادعاءات بشأن توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية.

وأضاف: "نؤكد حرصنا على أمن واستقرار السعودية الشقيقة واحترامنا الكامل لسيادتها وأمنها الوطني".

وشدد البيان على أن موقف الإمارات منذ بداية الأحداث في حضرموت والمهرة كان "العمل على احتواء الموقف ودعم التهدئة".

وذكّر بأن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدًا أن "التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية لمنع التصعيد وعلى أساس الوقائع الموثوقة".

مهمة وإنهاء

وعقب هذا البيان، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن، مؤكدة أن القرار جاء بمحض إرادتها وبالتنسيق الكامل مع الشركاء.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القرار يأتي ضمن تقييم شامل لمتطلبات المرحلة الحالية، وانسجامًا مع التزام دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وعقب ذلك، دعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري للتصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تترتب على استمرار التوتر.

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية ضرورة الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس، والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، التزامًا بقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة بشأن الأزمة اليمنية.

وجدد أبو الغيط إدانته الصريحة لأي تحركات عسكرية تهدف إلى فرض واقع انفصالي بالقوة على الأرض، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الأراضي اليمنية، وتُلحق ضررًا بالغًا بقضية الجنوب اليمني، التي شدد على أن معالجتها لا يمكن أن تتم إلا عبر الحوار السياسي.

مطالبة وتشديد

ومساء أمس، جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها الإمارات بسحب قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة أي تهديد لأمنها.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية بشأن التطورات الجارية في اليمن، إن التصعيد الأخير يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية.

وجاء في البيان: "نأمل أن تستجيب دولة الإمارات لطلب اليمن إيقاف أي دعم لأي طرف آخر داخل اليمن"، كما طالب المجلس الإمارات بالاستجابة لطلب اليمن إيقاف أي دعم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

من جانبها، شددت كل من قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر على وحدة اليمن واستقرار المنطقة.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الوضع في اليمن وقضايا أوسع نطاقًا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن وزير الخارجية عبد الله بن زايد تلقى اتصالًا من نظيره الأميركي ماركو روبيو، ناقشا خلاله ملفات من بينها التطورات في اليمن.

وأضافت الوكالة أن ابن زايد أكد، خلال الاتصال الهاتفي، "التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل مع الولايات المتحدة وكافة شركائها من أجل بناء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها"، كما تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد.