رئيس "أرض الصومال" يعتزم زيارة إسرائيل

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر اليوم الأربعاء أن رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن عرو يخطط لزيارة رسمية لإسرائيل الشهر المقبل.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل "الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، لتصبح تل أبيب "الوحيدة التي تعترف بأرض الصومال".

وفي مقابلة مع الجزيرة أمس، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه لا توجد أي دولة اعترفت بأرض الصومال، وإنها كانت قضية بعيدة الأمد طيلة 3 عقود، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلة بين الحكومة المركزية وأرض الصومال "حتى تذهب إلى إسرائيل".

وأشار إلى أن حكومته تسعى إلى توحيد البلاد بطريقة سلمية، موضحا أنه بعد 3 عقود من ملف أرض الصومال "قفزت إسرائيل من مكان ما واعترفت بأرض الصومال".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال" الذي لا يتمتع باعتراف منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، على أنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وعقب موقف تل أبيب، أكد الصومال التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معلنا الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال.