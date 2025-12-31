نتنياهو: لا يزال لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب السيطرة عسكريا على الضفة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح بعشرات الآلاف من بنادق كلاشينكوف، رغم العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين في قطاع غزة

وأضاف نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة– في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن هؤلاء المقاتلين ما زالوا يحتفظون بحوالي 60 ألف بندقية مخزنة"، مشددا على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها "القضاء التام على حماس"، وفق تعبيره.

وواصل نتنياهو حديثه للقناة قائلا "إسرائيل خرجت من حرب الجبهات السبع التي فُرضت علينا كأقوى دولة في الشرق الأوسط".

وعن نشر قوات دولية في قطاع غزة، بيّن نتنياهو أن هناك محاولة لجلب قوة دولية ولكن لم تكلل هذه المحاولة بالنجاح حتى الآن "لكننا سنمنحها فرصة".

وردا على سؤال لفوكس نيوز بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، قال نتنياهو "أعتقد أنه علينا أن نمنح الأمر فرصة".

وزعم نتنياهو أنه يبذل جهدا خاصا لوقف الأعمال الانتقامية في الضفة الغربية المحتلة، وأنه يريد تعايشا سلميا بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة، لافتا إلى أنه يجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية في نهاية المطاف.

وفي مقابلة أخرى، قال نتنياهو لموقع "نيوز ماكس" الأميركي "سنستعيد رفات آخر رهينة في غزة بأي طريقة كانت".

وعن إقليم أرض الصومال الانفصالي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "أرض الصومال ترغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام وتختلف ديمقراطيا عن باقي الصومال".

ومن خلال نيوزماكس وجّه نتنياهو تحذيرا إلى إيران قائلا "لا نريد التصعيد مع إيران وإذا تجرأت على استهدافنا فستكون العواقب كارثية عليها"، مضيفا أن على طهران تقبّل حقيقة أنه لا ينبغي لها امتلاك قدرة تخصيب نووي.