عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: لا يزال لدى حماس حوالي 20 ألف شخص مسلحين بعشرات الآلاف من بنادق كلاشينكوف
عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: إسرائيل خرجت من حرب الجبهات السبع التي فُرضت علينا كأقوى دولة في الشرق الأوسط
عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: هناك محاولة لجلب قوة دولية ولم تكلل هذه المحاولة بالنجاح حتى الآن لكننا سنمنحها فرصة
عاجل | نتنياهو ردا على سؤال لفوكس نيوز بشأن الانتقال للمرحلة الثانية: أعتقد أنه علينا أن نمنح الأمر فرصة
عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: أبذل جهدا خاصا لوقف الأعمال الانتقامية في الضفة الغربية
عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: أريد تعايشا سلميا بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية
عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: يجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية في نهاية المطاف
عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: نرغب في رؤية مستقبل لا تستخدم فيه الضفة الغربية لشن هجمات إرهابية
عاجل | نتنياهو لنيوزماكس: أرض الصومال ترغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام وتختلف ديمقراطيا عن باقي الصومال
عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: على إيران تقبل حقيقة أنه لا ينبغي لها امتلاك قدرة تخصيب نووي
عاجل | نتنياهو لنيوزماكس: سنستعيد رفات آخر رهينة في غزة بأي طريقة كانت
