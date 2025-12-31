عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: لا يزال لدى حماس حوالي 20 ألف شخص مسلحين بعشرات الآلاف من بنادق كلاشينكوف

عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: إسرائيل خرجت من حرب الجبهات السبع التي فُرضت علينا كأقوى دولة في الشرق الأوسط

عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: هناك محاولة لجلب قوة دولية ولم تكلل هذه المحاولة بالنجاح حتى الآن لكننا سنمنحها فرصة

عاجل | نتنياهو ردا على سؤال لفوكس نيوز بشأن الانتقال للمرحلة الثانية: أعتقد أنه علينا أن نمنح الأمر فرصة

عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: أبذل جهدا خاصا لوقف الأعمال الانتقامية في الضفة الغربية

عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: أريد تعايشا سلميا بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية

عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: يجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية في نهاية المطاف

عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: نرغب في رؤية مستقبل لا تستخدم فيه الضفة الغربية لشن هجمات إرهابية

عاجل | نتنياهو لنيوزماكس: أرض الصومال ترغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام وتختلف ديمقراطيا عن باقي الصومال

عاجل | نتنياهو لفوكس نيوز: على إيران تقبل حقيقة أنه لا ينبغي لها امتلاك قدرة تخصيب نووي

عاجل | نتنياهو لنيوزماكس: سنستعيد رفات آخر رهينة في غزة بأي طريقة كانت

التفاصيل بعد قليل..