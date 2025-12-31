مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين في تفجير وسط حلب

أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة بمقتل عنصر أمن وسقوط عدد من الجرحى في "تفجير انتحاري" في حي باب الفرج وسط حلب شمالي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن عنصرا من وزارة الداخلية قتل وأصيب اثنين آخرين، جراء تفجير نفّذه أحد الأشخاص أثناء الاشتباه به وتفتيشه من قِبل عناصر الشرطة في إحدى نقاط التفتيش في حي باب الفرج بمدينة حلب.

كما نقلت الوكالة عن محافظة حلب أن شخصا مجهول الهوية نفّذ تفجيراً انتحارياً مستخدماً حزاماً ناسفاً، استهدف دورية للشرطة في باب الفرج وسط حلب، وذلك بعد أن رصدته قوى الأمن وحاولت اعتقاله.

من جانب آخر، نشرت الوكالة صورا لانتشار قوى الأمن الداخلي في مدن سورية عدة ضمن حملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية.

والجمعة الماضية، قال قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، إن قناصة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية استهدفوا حاجزا لوزارة الداخلية مما أدى لإصابة أحد عناصر الحاجز.

وتعرض حاجز لقوى الأمن الداخلي في دوار شيحان شمالي حلب لإطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة أحد العناصر بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى للعلاج.

وحمّل عبد الغني "قسد "كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو تداعيات قد تنجم عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن استمرارها في خرق الهدن والاعتداء على النقاط الأمنية سيُقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاءت تلك التطورات بعد أيام من أحداث دامية شهدتها مدينة حلب أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين معظمهم أطفال ونساء، جراء قصف عشوائي وعمليات قنص، قبل أن تعلن السلطات السورية "تحييد" مصادر النيران.