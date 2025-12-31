صحف عالمية: ترامب يمنح نتنياهو دفعة سياسية قبل الانتخابات

ركزت صحف عالمية في قراءتها على حزمة ملفات متشابكة تصدرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، إلى جانب تطورات عسكرية في أوروبا الشرقية، فضلا عن ملفات داخلية أميركية.

وفي الشأن الفلسطيني، رأى مقال في مجلة ناشونال إنترست الأميركية أن على الولايات المتحدة الامتناع عن تقديم تعهدات بدعم عسكري طويل الأمد لإسرائيل.

ودعا المقال الكونغرس والرأي العام الأميركي إلى استخدام تعليق المساعدات العسكرية كأداة ضغط لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة والحد من هجماتها على الفلسطينيين.

وخلص إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصيغة الراهنة للعلاقات بين واشنطن وتل أبيب، مطالبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي عن الدعم العسكري غير المشروط بما يضمن توافق السياسة الإسرائيلية مع أولويات السياسة الخارجية الأميركية.

وفي السياق نفسه، تناولت "واشنطن بوست" الاجتماعات التي جمعت الرئيس الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها ركزت على ملفات الشرق الأوسط، لكنها في الوقت ذاته أسهمت في تعزيز موقف نتنياهو السياسي داخليا.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن ترامب أعاد وصف نتنياهو بـ"رئيس وزراء زمن الحرب" خلال رده على سؤال بشأن العفو عنه في قضايا الرشوة والاحتيال.

وأضافت أن المباحثات شملت إيران وخطة ترامب للسلام، لكنها حملت طابعا دعائيا قد يمنح نتنياهو دفعة في علاقاته العامة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة العام الجديد.

وفي الملف الدولي، أشارت صحيفة تايمز البريطانية إلى إعلان روسيا نشر أنظمة صواريخ "أوريشنيك" الفرط صوتية في بيلاروسيا، القادرة على حمل رؤوس نووية وبمدى يصل إلى 5500 كيلومتر، مما يتيح لها ضرب أهداف في عموم أوروبا وأجزاء من الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وذكّرت الصحيفة باستخدام هذه الصواريخ مرة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال غارة على مدينة دنيبرو الأوكرانية.

أما صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فنقلت مساعي كييف لاحتواء تداعيات مزاعم روسية عن قصف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، خاصة بعد دخول ترامب على خط الاتهامات وإعلانه الغضب من التصرف الأوكراني.

وأكدت الصحيفة أن أوكرانيا ترى في هذه المزاعم محاولة روسية لتخريب قمة فلوريدا بين ترامب ونظيره فولوديمير زيلينسكي.

وفي الولايات المتحدة، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال عن الجدل الذي أثاره إعلان إدارة ترامب عن أنشطة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في فنزويلا، واصفة الخطوة بأنها خروج نادر عن الأعراف المتبعة، وسط امتعاض مسؤولين حاليين وسابقين في الوكالة.

وفي السياق الداخلي الأميركي أيضا، رصدت مجلة نيوزويك تراجع شعبية ترامب بين الشباب، إذ أظهر استطلاع لجامعة هارفارد أن 62% من "جيل زد" غير راضين عن إدارته.