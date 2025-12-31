أخبار|إسرائيل

إسرائيل شنّت 21 ألف غارة بالمنطقة خلال 2025

RE'IM, ISRAEL - OCTOBER 07: Smoke rises over the Gaza Strip after an Israeli strike as seen from the Israeli side on October 07, 2025 in Re'im, Israel. Various commemorations are taking place around Israel to mark the second anniversary of the Hamas-led attacks in Israel and the Gaza border area on October 7, 2023. During the attacks, 251 hostages were taken and around 1,200 people were killed, making it the deadliest attack in Israel's history. In response to the attacks, Israel launched a military campaign in Gaza, which has so far killed more than 67,000 people and displaced around 90% of the enclave's population of 2.1 million. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
تصاعد دخان فوق قطاع غزة عقب غارة إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (غيتي)
Published On 31/12/2025
آخر تحديث: 16:03 (توقيت مكة)

كشف الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- عن شن نحو 21 ألف غارة إضافة إلى 430 عملية عسكرية خلال عدوانه على فلسطين ودول المنطقة في 2025، أدت إلى مقتل المئات، مما يعكس تصعيدا غير مسبوق من العنف والتدمير.

وقال الجيش في تقريره السنوي لعام 2025 إنه شن نحو 20 ألفا و900 غارة، إضافة إلى 430 عملية عسكرية في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بجانب لبنان وسوريا وإيران واليمن خلال عام 2025.

وفي قطاع غزة أعلن الجيش أنه استهدف 19 ألفا و530 هدفا، ودمر نحو 13 ألفا و910 من البنى التحتية، في إطار عدوان واسع عمّ المناطق السكنية والمنشآت المدنية، زاعما قتل 4 أشخاص برتبة قائد لواء، و14 برتبة قائد كتيبة، و53 برتبة قائد سرية.

وبدأت إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، حيث قصفت المدن والمناطق السكنية بشكل ممنهج، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، وأدت إلى نزوح جماعي واسع للمدنيين الفلسطينيين.

واستهدفت إسرائيل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الحيوية، في تصعيد يعكس سياستها الهادفة إلى تدمير غزة بالكامل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف خلال عامي الإبادة بما يزيد على 200 ألف طن من المتفجرات، بينها ما هو محرم دوليا مثل القنابل التي تزن 200 رطل.

المصدر: وكالة الأناضول

