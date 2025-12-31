إسرائيل شنّت 21 ألف غارة بالمنطقة خلال 2025

كشف الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- عن شن نحو 21 ألف غارة إضافة إلى 430 عملية عسكرية خلال عدوانه على فلسطين ودول المنطقة في 2025، أدت إلى مقتل المئات، مما يعكس تصعيدا غير مسبوق من العنف والتدمير.

وقال الجيش في تقريره السنوي لعام 2025 إنه شن نحو 20 ألفا و900 غارة، إضافة إلى 430 عملية عسكرية في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بجانب لبنان وسوريا وإيران واليمن خلال عام 2025.

وفي قطاع غزة أعلن الجيش أنه استهدف 19 ألفا و530 هدفا، ودمر نحو 13 ألفا و910 من البنى التحتية، في إطار عدوان واسع عمّ المناطق السكنية والمنشآت المدنية، زاعما قتل 4 أشخاص برتبة قائد لواء، و14 برتبة قائد كتيبة، و53 برتبة قائد سرية.

وبدأت إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، حيث قصفت المدن والمناطق السكنية بشكل ممنهج، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، وأدت إلى نزوح جماعي واسع للمدنيين الفلسطينيين.

واستهدفت إسرائيل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الحيوية، في تصعيد يعكس سياستها الهادفة إلى تدمير غزة بالكامل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف خلال عامي الإبادة بما يزيد على 200 ألف طن من المتفجرات، بينها ما هو محرم دوليا مثل القنابل التي تزن 200 رطل.