خروقات إسرائيلية بلبنان وعون يؤكد أن شبح الحرب "أصبح بعيدا"

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، إن شبح الحرب في لبنان أصبح بعيدا دون أن يعني ذلك إقصاءه كليا. ويأتي ذلك بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية شبه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وألقى قنبلة على آخر في توغل جديد جنوبي البلاد.

وقال عون -خلال تصريح له بقصر بعبدا نقلته وكالة الأنباء اللبنانية- إن" الأجواء السائدة توحي بالإيجابية على الصعد كافة.. شبح الحرب أصبح بعيدا، من دون أن يعني ذلك إقصاءه كليا".

وأضاف أن "العمل لا يزال جاريا مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة من أجل تحييد الحرب بشكل كامل".

ويأتي تصريح الرئيس اللبناني بيمنا توغلت قوة عسكرية إسرائيلية اليوم وفجرت منزلا في بلدة حولا الحدودية بقضاء مرجعيون، في حين ألقت طائرة مسيّرة قنبلة على حفار ببلدة أخرى.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت بعد منتصف الليل بعمق 1600 متر بعيدا عن أقرب نقطة حدودية.

وأضافت أن القوة فجرّت منزلا في بلدة حولا الحدودية بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على حفار في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل، حسب الوكالة.

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من إسرائيل بشأن هذه الاعتداءات، لكنها عادة ما تدعي أنها تهاجم أهدافا تابعة لحزب الله.

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، مما خلف أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

غير أن إسرائيل ارتكبت، منذ سريان الاتفاق في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار في المباني والبنى التحتية.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يُضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.