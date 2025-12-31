أخبار|إسرائيل

تقرير إسرائيلي يقر بمنع مياه الشرب عن أسرى فلسطينيين

This undated photo from winter 2023 provided by Breaking The Silence, a whistleblower group of former Israeli soldiers, shows blindfolded Palestinian prisoners captured in the Gaza Strip by Israeli forces at a detention facility on the Sde Teiman military base in southern Israel. (Breaking The Silence via AP)
أسرى فلسطينيون بأحد سجون إسرائيل (أسوشيتد برس)
Published On 31/12/2025
|
آخر تحديث: 23:48 (توقيت مكة)

حفظ

أقر تقرير حكومي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمنع مياه الشرب عن أسرى فلسطينيين لأوقات وصلت إلى 12 ساعة كعقاب جماعي، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن هيئة الدفاع العام التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية بعدما زار وفد من ممثليها السجون خلال عام 2024، وفق صحيفة هآرتس.

وقالت الصحيفة إنه "خلال الحرب، مُنع سجناء فلسطينيون (أسرى) من الحصول على مياه الشرب كعقاب جماعي، أحيانا لساعات أو حتى لنصف يوم"، وفقا لتقارير ممثلي هيئة الدفاع العام الذين زاروا السجون الأمنية عام 2024.

وأوضحت أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، قدّمت جمعية حقوق المواطن (غير رسمية) التماسا لمحكمة في القدس المحتلة تطالب بالكشف عن التقارير، لكن السلطات لم توافق بحجة أن النشر سيضر بأمن الدولة، لأن محتجزين إسرائيليين كانوا وقتها قيد الاحتجاز في غزة.

وأضافت الصحيفة، أمس الثلاثاء، أن وزارة العدل سلّمت 6 تقارير للجمعية، مستندة إلى أن الظروف تغيّرت وأصبح تسليمها ممكنا الآن.

واستندت التقارير إلى 3 زيارات قام بها ممثلون عن هيئة الدفاع العام إلى سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) في الجنوب، في مايو/أيار ويونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2024، وفق المصدر ذاته.

وورد في أحد التقارير أن نتائج أول زيارتين أظهرت أن سياسة تقييد الوصول إلى المياه تم تطبيقها على الأقل في بعض الأقسام، بحيث تم حرمان الأسرى من الحصول على مياه الشرب بشكل مستمر خلال بعض ساعات اليوم.

المصدر: وكالة الأناضول

إعلان