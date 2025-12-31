تايلند تفرج عن 18 جنديا كمبوديا بعد احتجازهم منذ يوليو

أفرجت تايلند عن 18 جنديا كمبوديا كانت قد أسرتهم في يوليو/تموز الماضي، في ظل هدنة مستمرة منذ أكثر من 3 أيام عقب أسابيع من اشتباكات حدودية دامية بين البلدين.

وقال وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا في بنوم بنه، ردا على سؤال بشأن الإفراج عن الجنود وعودتهم إلى بلادهم: "أستطيع أن أؤكد ذلك".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التايلندية في بيان عودة الجنود إلى كمبوديا، واعتبرت الخطوة "دليلا على حسن النية وبناء الثقة".

وكانت تايلند وكمبوديا قد وقعتا السبت اتفاقا لوقف إطلاق النار، أنهى 20 يوما من الاشتباكات الحدودية التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وتشريد أكثر من نصف مليون من الجانبين، في تتويج لمحادثات هدفت إلى احتواء التصعيد المستمر منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويعود الخلاف الحدودي إلى الفترة التي جرى فيها ترسيم الحدود أواخر القرن الـ19 خلال الاحتلال الفرنسي لكمبوديا، واندلع أول اشتباك عام 2008 عندما سعت كمبوديا إلى تسجيل معبد يعود للقرن الـ11 في منطقة متنازع عليها على قائمة التراث العالمي ليونسكو.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل قواتهما المسلحة إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلميا.

غير أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو/تموز الماضي، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا من الطرفين.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع البلدان اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتجدد الاشتباكات في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.