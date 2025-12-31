العراق يستقبل العام الجديد بوداع بعثة يونامي بعد 22 عاما

تنتهي مساء الأربعاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بعد أكثر من 22 عاما على إنشائها، في خطوة تعكس الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق، إلى جانب الجهود المتواصلة للتعافي من عقود طويلة من النزاعات والحروب.

وجاء إنهاء مهمة البعثة بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية، حيث قرر مجلس الأمن الدولي العام الماضي تمديد عمل يونامي لفترة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بعد أن أُنشئت عام 2003 لتقديم الدعم والمشورة للعراق خلال مرحلة التحول السياسي، التي أعقبت الغزو الأميركي وسقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وخوّلت حكومة تصريف الأعمال العراقية، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية فؤاد حسين صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم تتعلّق بخطة إغلاق بعثة يونامي.

وحسب البيان الرسمي للحكومة، تشمل الخطة الترتيبات الأمنية الانتقالية وتسليم المجمع الذي كانت تشغله البعثة في العاصمة بغداد، إضافة إلى متعلقات تشغيله.

وخلال سنوات عملها، لعبت بعثة يونامي دورا محوريا في دعم العملية السياسية بالعراق، إذ شمل إسنادها مجالات متعددة، أبرزها تعزيز الحوار السياسي ودعم المصالحة الوطنية والمساعدة في تنظيم العمليات الانتخابية، فضلا عن تقديم المشورة في إصلاح القطاع الأمني.

وكانت البعثة قد واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ بداياتها، حيث تعرّض مقر الأمم المتحدة ببغداد في 19 أغسطس/آب 2003 لهجوم بشاحنة مفخخة أسفر عن مقتل الممثل الخاص الأول للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميللو، إلى جانب 21 شخصا آخرين.

استقرار العراق

ومع استعادة العراق قدرا ملحوظا من الاستقرار، خصوصا بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017، رأت السلطات العراقية أن مبررات استمرار وجود بعثة سياسية أممية لم تعد قائمة.

إعلان

وأكد مسؤول حكومي عراقي سابق لوكالة الصحافة الفرنسية أن إنهاء مهمة يونامي يمثل دليلا على التحول الكبير الذي شهده العراق، قائلا: إن "العراق اليوم لم يعد ذلك البلد الذي كان عليه في عامي 2003 أو 2013".

من جهتها، شددت الأمم المتحدة على أن دعمها للعراق لن يتوقف، إذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية ستواصل دعم الشعب العراقي في مسيرته نحو السلام والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وذلك عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة والبرامج الأممية العاملة في البلاد.