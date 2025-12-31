مباحثات إماراتية أميركية بشأن الوضع باليمن وقضايا تؤثر على أمن المنطقة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء أن ⁠وزير الخارجية الشيخ عبد الله ‍بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من ‍نظيره الأميركي ⁠ماركو روبيو ناقشا خلاله التطورات في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في اليمن ‌وغزة.

في المقابل قالت الخارجية الأميركية إن روبيو بحث مع نظيره الإماراتي الوضع باليمن "وقضايا أوسع نطاقا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة".

وجاء الاتصال عقب مستجدات الوضع في اليمن، حيث ‌شنت قوات التحالف ‌الذي تقوده ⁠السعودية في اليمن، هجوما على ميناء المكلا في محافظة حضرموت.

وفي فجر الثلاثاء، قال التحالف ⁠إن شحنة قادمة من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ‍ميناء المكلا كانت بها حاويات ‍محملة ⁠بأسلحة وذخائر.

جاء ذلك ردا على بيان نفت فيه الإمارات وجود أي أسلحة في الشحنة، مؤكدا ‌أنها كانت متوجهة إلى القوات الإماراتية.

وأفاد التحالف بأنه ‌يملك معلومات تفيد بأن ‌هذه الأسلحة ⁠كانت ستنقل وستوزع على مناطق في حضرموت باليمن.

وتأتي الأزمة بعد التقدم الذي حققه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في جنوبي اليمن في أوائل الشهر الجاري.

إلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات

يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات ضمن قرار نص على خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

في حين اتهمت وزارة الخارجية السعودية، عبر بيان، الإمارات بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله- لتنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

وشددت السعودية على أن أمنها الوطني خط أحمر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له، خاصة على حدودها الجنوبية.

لكن وزارة الخارجية الإماراتية نفت ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

إعلان

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "إنهاء مهام ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن".

لكن السعودية عادت وطالبت الإمارات بالانسحاب من اليمن خلال 24 ساعة، وذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء.