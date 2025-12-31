243 مستوطنا يقتحمون الأقصى وإبعاد أسير محرر عنه

اقتحم 243 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، تحت حراسة شرطية مشددة، في وقت أبعدت فيه سلطات الاحتلال أسيرا محررا عن المسجد.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن 243 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، إضافة إلى قرابة 760 سائحا دخلوا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال.

في المقابل، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي -على منصاته الرقمية- إن سلطات الاحتلال أبعدت الأسير المقدسي المحرر علاء نجيب عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وأشار المركز إلى تحرر نجيب من سجون الاحتلال يوم الأحد الماضي بعد قضائه 26 شهرا في الاعتقال.

ومساء الأربعاء، قال المركز إن قوات الاحتلال أوقفت عددا من الشبان وأخضعتهم للتفتيش في حي المصرارة بالقدس.