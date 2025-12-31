وزارة العدل الأميركية تراجع أكثر من 5 ملايين صفحة من ملفات إبستين

كشفت وزارة العدل الأميركية أنها ما زالت تراجع 5.2 ملايين صفحة من ملفات جيفري إبستين، وأنها بحاجة إلى 400 محامٍ من 4 مكاتب مختلفة بالوزارة للمساعدة في هذه العملية حتى أواخر يناير/كانون الثاني، وذلك وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز الثلاثاء.

وإبستين هو رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وبحسب الوثيقة، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة الإفراج النهائي عن الوثائق إلى وقت أبعد مما كان متوقعا.

وأمرت إدارة ترامب وزارة العدل بنشر الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية مع إبستين، المدان بجرائم جنسية والاتجار بالقاصرات، والذي كان صديقًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في التسعينيات، امتثالًا لقانون الشفافية الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي.

وذكرت الوثيقة أن قسم التحقيقات الجنائية، وقسم الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الفدرالي، ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، سيوفرون مجتمعين 400 محامٍ لمراجعة الملفات، وهو رقم أكبر بكثير من التقديرات السابقة للوزارة.

وأضافت أن المراجعة ستتم في الفترة ما بين 5 و23 يناير/كانون الثاني.

وأفادت بأن قادة الوزارة يقدمون خيارات العمل عن بُعد ومكافآت إجازات كحوافز للمتطوعين، مضيفة أنه من المتوقع أن يخصص المحامون الذين يقدمون المساعدة من 3 إلى 5 ساعات يوميًا لمراجعة حوالي ألف وثيقة يوميًا.

وقالت وزارة العدل الأسبوع الماضي إنها كشفت عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل ارتباطها بإبستين.

وخضعت الوثائق لتنقيح مكثف، مما أثار استياء بعض الجمهوريين ولم يُسهم إلا قليلًا في تهدئة فضيحة تُهدد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وينص القانون، الذي أقره الكونغرس بدعم واسع من الحزبين، على ضرورة نشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين، على الرغم من جهود ترامب التي استمرت أشهرا لإبقائها سرية.

وبموجب القانون، كان من المقرر نشر جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر/ كانون الأول، مع تنقيحها لحماية الضحايا.

وكان ترامب يعرف إبستين معرفة شخصية في التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة، وقد صرّح بأن علاقتهما انتهت في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، وأنه لم يكن على علمٍ قط بالاعتداء الجنسي الذي مارسه الممول.

وفي أحدث الملفات التي نشرت، تكرر ذكر اسم الرئيس ترامب بشكل لافت، كما كشفت رسالة إلكترونية تعود لأحد المدعين الفدراليين أن ترامب سافر على متن الطائرة الخاصة بإبستين عدة مرات وأكثر مما كان معروفا سابقا.

وأُدين إبستين في فلوريدا عام 2008 بتهمة استغلال قاصر دون سن 18 في الدعارة، ووجهت إليه وزارة العدل تهمة الاتجار بالجنس عام 2019.