الصين توسع مناوراتها العسكرية حول تايوان وسط قلق أوروبي

وسع الجيش الصيني مناوراته في مضيق تايوان، وسط تحذيرات تايوانية من أن هذه التحركات تهدد الاستقرار الإقليمي، وفي ظل قلق غربي ودعوات من الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس.

وشملت المناورات إطلاق صواريخ ونشر سفن هجومية برمائية جديدة، إلى جانب قاذفات وسفن حربية لتطويق الجزيرة في اليوم الثالث من أكبر مناورات حربية تهدف إلى التدرب على فرض حصار عليها؛ إذ تعتبر بكين هذه المناورات "تحذيراً للقوى المطالبة باستقلال تايوان".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 77 طائرة عسكرية صينية و25 سفينة قرب تايوان خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أكدت أن أجهزة مراقبتها رصدت إطلاق 27 صاروخاً خلال المناورات الصينية.

وحذرت الوزارة من أن المناورات حول الجزيرة -التي وصفتها بـ"الاستفزاز الخطير" وتستخدم فيها الصين الذخيرة الحية- تشكل تهديداً للأمن والاستقرار وخطراً على الملاحة البحرية والجوية، مشيرة إلى أن الهدف منها هو "تخويف تايبيه".

قلق غربي

وأثارت المناورات استنكاراً وقلقاً غربياً؛ إذ اتهم الاتحاد الأوروبي الصين بـ"تعريض السلام الدولي للخطر" من خلال تلك الأنشطة العسكرية حول تايوان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأوروبية، أنيتا هيبر، أمس الثلاثاء، إن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان يكتسيان أهمية إستراتيجية للأمن والازدهار الإقليميين والدوليين"، داعية بكين إلى ضبط النفس.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن باريس تابعت بقلق المناورات العسكرية الصينية حول تايوان، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أمس الثلاثاء، أن باريس "تعرب عن تمسكها بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، الضروريين للأمن والازدهار العالمي، وتذكر بمعارضتها لأي تعديل من طرف واحد للوضع القائم، ولا سيما بالقوة أو الإكراه".

بدورها، أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء المناورات العسكرية الصينية، وقالت إن أي تغيير في الوضع القائم يجب أن يتم بالطرق السلمية وبالتوافق المتبادل. كما اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن المناورات الصينية تزيد من خطر التصعيد، وجددت دعوتها إلى ضبط النفس.

كما حذّرت اليابان من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"، في حين نددت أستراليا بالمناورات ووصفتها بـ"المزعزعة للاستقرار".

وفي الولايات المتحدة، قالت اللجنة المعنية بالصين في مجلس النواب الأميركي إن المناورات "تصعيد متعمد"، بينما استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تلجأ الصين إلى محاصرة جزيرة تايوان.

ووصف ترامب المناورات العسكرية الصينية الحالية بأنها "أمر لا يدعو إلى القلق"، مشيراً إلى أن بكين دأبت على ممارسة هذه المناورات البحرية منذ 20 عاماً.

وبدأت الصين مناوراتها العسكرية أمس الأول الاثنين، التي تُعد أكبر مناورات تجريها بكين حتى الآن من حيث المساحة الإجمالية والقرب من الجزيرة، وتأتي بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة صفقة أسلحة لتايبيه بقيمة 11.1 مليار دولار.