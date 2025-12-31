الاحتلال يواصل خروقاته ويشن غارات جديدة على جنوب غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- غارات جديدة على مناطق بقطاع غزة، مواصلا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ومدينة رفح جنوب القطاع.

وأضاف المراسل بأن جيش الاحتلال نسف مباني داخل مناطق انتشاره شمال غربي مدينة رفح.

في حين، أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال في بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأمس الثلاثاء، استُشهدت طفلتان وأُصيب عدد آخر من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وجراء تداعيات الحرب على القطاع.

كما نفذ جيش الاحتلال 7 عمليات نسف بمناطق انتشاره شمال مدينة رفح، وأخرى شرق مدينة غزة.

يشار إلى أن استهداف المدنيين بغزة متواصل بالتزامن مع تفاقم معاناة النازحين في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 60% من مساحة القطاع.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات، مما أسفر عن استشهاد 418 فلسطينيا على الأقل وإصابة 1141 آخرين، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.