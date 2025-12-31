الاحتلال يهدم 25 بناية سكنية بمخيم نور شمس في طولكرم

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم 26 منزلا بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية. وأظهرت صور مباشرة على الجزيرة مباشر جرافتين تهدمان منزلين في حارة المسلخ بالمخيم.

وقالت الصحفية رغد سلامة، إن قوات الاحتلال ستبدأ عمليات هدم مماثلة خلال الساعات القادمة في حارة المنشية وجبل الصالحين ومنطقة القلنسوة ضمن خطة الاحتلال لهدم المنازل وتهجير السكان.

وهجرت قوات الاحتلال أكثر من 100 عائلة كانت تقطن البنايات السكنية قسرا تمهيدا لهدمها.

وذكرت رغد أن البنايات التي أعلن الاحتلال أنها ستكون ضمن خطة الهدم ليست تابعة لمخيم نور شمس، وإنما هي أراض خاصة قام الأهالي بشرائها وهي تابعة إلى ضاحية ذنابة شرقي مدينة طولكرم.

وأوضحت أن "مركز عدالة القانوني" قدم إلتماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد مخطط الهدم في مخيم نور شمس، مشيرة إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت ردها على الالتماس، وعليه أقرت المحكمة المضي قدما بعملية الهدم.

وقالت إن هذا هو مخطط الهدم الخامس الذي ينفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم نور شمس خلال عام 2025، مضيفة أن هذه المخططات طالت أكثر من 40% من المساحة الكلية للمخيم.

وذكرت أن جيش الاحتلال هجر ما يزيد على خمسين ألف فلسطيني من مناطق متعددة من شمالي الضفة الغربية من خلال عمليات عسكرية واقتحامات وهدم للمنازل والبنايات.

لحظة موجعة

بدورها، قالت نهاية الجندي، الناشطة المجتمعية والمسؤولة في لجنة الطوارئ بمخيم نور شمس، إن هذه "لحظة موجعة جدا" تجري أمام العالم والمنظمات الدولية التي لا تحرك ساكنا.

وأضافت أن عمليات الهدم التي تجري، تسببت في تشريد أكثر من 100 عائلة فقدت كل مقومات الحياة.

وذكرت أن جرافات الاحتلال لا تقوم بهدم المنازل المحددة ضمن مخطط الهدم فقط، ولكنها تهدم منازل مجاورة أيضا.