استشهاد طفل بالمواصي وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من غزة

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث قامت بقصف وإطلاق النار في مناطق مختلفة داخل مناطق انتشارها وخارجها، ما أسفر عن استشهاد طفل فلسطيني وإصابة عدد من المدنيين.

وأعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ عن استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال في منطقة مواصي بمدينة رفح جنوب القطاع، داخل مناطق انتشار القوات الإسرائيلية.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة فلسطيني بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي وسط القطاع، أعلن مستشفى العودة عن إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مخيمي البريج والنصيرات، بينما أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ إصابة 3 فلسطينيين، بينهم امرأتان، بنيران الاحتلال خارج مناطق تمركزه في مخيم جباليا شمالا.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال شنت غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق داخل نطاق انتشارها شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية. كما استهدفت غارات أخرى مدينة رفح جنوبا، وشرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

حصيلة الضحايا

بدوره، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الثالث والثمانين على التوالي، عبر القصف المدفعي وتدمير المنازل وتنفيذ غارات جوية متفرقة.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية استُشهدت طفلتان، إحداهما الطفلة دانا حسين أحمد مقاط (11 عاما) في منطقة الزرقاء شمال شرقي مدينة غزة، بينما استشهدت طفلة أخرى (4 أعوام) جراء سقوط جدار على خيمة للنازحين في مواصي رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 415 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المباني إلى 19 شهيدا.

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي ضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 71 ألفا و269 شهيدا و171 ألفا و232 جريحا.