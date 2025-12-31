إصابات واعتقالات في جنين وهدم منازل بمخيم نور شمس

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 4 فلسطينيين واعتقل 28 خلال اقتحامه بلدة جبع جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين شرع الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم منازل بمخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في جنين تعاملت مع 4 إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت 28 مواطنا من جبع، خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت عددا كبيرا من المنازل، تخللها تحقيق ميداني داخل أحد المنازل.

وأضافوا أن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل، متعمدةً إحداث خراب واسع داخلها، وسط انتشار مكثف للجنود في أحياء مختلفة من جبع.

ولا يزال الاقتحام متواصلا، وسط أجواء من التوتر والخشية من تصاعد الاعتقالات والانتهاكات بحق المواطنين.

وفي الخليل، أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية.

وفي مدينة نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني مؤيد الشيخ في منطقة الضاحية واستولت على جزء من مقتنياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وشابين من قلقيلية.

هدم منازل

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن جرافات الاحتلال بدأت عمليات هدم المنازل في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في بيان صحفي، إن قوات إسرائيلية بدأت تنفيذ قرار هدم 25 منزلا داخل مخيم نور شمس، في خطوة وصفها بأنها تصعيد خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، ويشكل عقابا جماعيا بحق المدنيين.

وأضاف كميل أن عمليات الهدم تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وتغيير الواقع الديمغرافي في المخيم.

وأشار إلى أن العائلات المتضررة تواجه خطر التشريد في ظل استهداف وتدمير متواصل للبنية التحتية والمنازل، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة بحق المواطنين.

وجدد المحافظ دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف جريمة العدوان بحق الفلسطينيين في مخيمي طولكرم ونور شمس، وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية صدقت، الجمعة، على هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس، رغم الإقرار بأنها مبانٍ مدنية.

وقال مركز عدالة الحقوقي العربي في إسرائيل، الجمعة، إن المحكمة العليا أصدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرارا برفض الالتماس الذي قدمه المركز وفلسطينيون من مخيم نور شمس ومناطق محاذية له، ضد أوامر هدم 25 بناية سكنية مدنية في المخيم.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير آلاف المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

اعتداءات مستوطنين

ومن جهة أخرى، قام مستوطنون صباح اليوم بحرث أراضي الفلسطينيين في قرية شلال العوجا البدوية شمال أريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها وضمها لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا في المنطقة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، إن المستوطنين برفقة جرارات زراعية شرعوا في ساعات الصباح الباكر بحراثة أراضي الفلسطينيين في منطقة شلال العوجا تمهيدا لزراعتها وضمها للأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن عددا من المستوطنين الذين يقيمون في المستوطنة يقومون تحت حماية قوات الاحتلال بترويع الفلسطينيين وملاحقتهم، والاعتداء عليهم واعتقالهم، بهدف تفريغ المنطقة، لتنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية الرامية للسيطرة على المزيد من أراضي البلدة التي التهمها جدار الفصل العنصري، والبؤر الاستعمارية التي شرعنتها حكومة الاحتلال.

كما أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أتلفوا الليلة الماضية محاصيل زراعية تعود لفلسطيني، المزروعة على مساحة عشرات الدونمات في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وتعاني مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات متصاعدة ينفذها مستعمرون مسلحون بحماية جيش الاحتلال.

وعلى مدار العامين الماضيين أجبرت أكثر من 35 عائلة فلسطينية على ترك مساكنها في الأغوار الشمالية، وإفراغ ثلاث تجمعات رئيسية بشكل كامل، بسبب اعتداءات المستعمرين.

وبوتيرة يومية ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واسعة لمدن وبلدات في الضفة الغربية، يعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفا.