أردوغان: سنقدم الدعم اللازم لأمن سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أنقرة ستقدم الدعم اللازم لدمشق من أجل سلام وأمن الشعب السوري.

ولفت الرئيس التركي -في كلمة مصورة بمناسبة رأس السنة الميلادية- إلى أن سياسة تركيا تتجلى انعكاساتها، التي تركز على الحق والعدالة والضمير، في جميع أنحاء المنطقة، وعلى رأسها سوريا وقطاع غزة.

وأشار إلى تسارع تعافي سوريا التي نالت حريتها مع ثورة الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وتحقيق دمشق تقدما ملحوظا نحو الاستقرار السياسي خلال مدة قصيرة.

وأكد أنه كلما ترسخت أجواء الاستقرار في سوريا، ازدادت حالات العودة الطوعية للسوريين الموجودين في تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن عام 2025 شهد عودة 600 ألف من السوريين المقيمين في تركيا إلى وطنهم.

وأعرب عن ثقته بأن وجود سوريا قوية، وقد تحققت وحدتها السياسية وسلامة أراضيها، ستقدم إسهامات استثنائية لمحيطها وللعالم أجمع.

وأضاف سنقدم الدعم اللازم للإدارة الجديدة من أجل سلام وأمن الشعب السوري دون تمييز بين عربي وكردي وتركماني أو بين سني وشيعي وعلوي.