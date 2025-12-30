10 دول كبرى تطالب إسرائيل بفتح المعابر الحدودية مع غزة

أعربت 10 دول، بينها 8 دول أوروبية، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التدهور المتجدد للوضع الإنساني في غزة، والذي لا يزال كارثيا".

وقال البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إنه "مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفا مروعة مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة".

وأضاف البيان "لا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم إيوائي. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط، وتعاني من نقص في المعدات والإمدادات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر الفيضانات السامة".

وذكر البيان: "يواجه غالبية سكان قطاع غزة (1.6 مليون نسمة) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وعلى الرغم من ازدياد حجم المساعدات المقدمة إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن الاستجابة لا تزال مقيدة بشدة بسبب العوائق المستمرة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية".

ودعا البيان المشترك إسرائيل إلى وجوب "ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل مستدام ومنتظم".

كما طالب البيان إسرائيل بضمان استمرار الأمم المتحدة وشركائها في "أداء عملها الحيوي.. ويشمل ذلك وكالة الأونروا، التي تقدم خدمات أساسية، كالرعاية الصحية والتعليم، لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت هذه الدول في البيان إسرائيل إلى رفع ما وصفتها "بالقيود غير المعقولة" المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وإلى فتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.