21 جنديا بجيش الاحتلال انتحروا في 2025

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن 21 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي انتحروا خلال عام 2025، في ظل ضغوط نفسية متزايدة ناجمة عن القتال منذ اندلاع حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي، مطلع الشهر الحالي، ارتفاعا حادا في معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين.

وحسب البيانات، فقد انتحر 7 جنود في الخدمة الفعلية خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية عام 2023، في حين سجلت 21 حالة انتحار بين الجنود خلال عام 2024.

ويعزو الجيش الإسرائيلي هذا الارتفاع إلى التوسع الكبير في انتشار القوات، بما في ذلك قوات الاحتياط، إضافة إلى تعرض العديد من الجنود لمواجهات قتالية شديدة داخل غزة.

وفي حصيلة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن 151 جنديا قضوا في المعارك خلال عام 2025 بينهم 81 في غزة و5 في الضفة الغربية المحتلة.

وبدعم أميركي شنت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي الحرب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنّ إسرائيل تخرقه يوميا، مما أدى لاستشهاد وإصابة المئات، كما تمنع إسرائيل إدخال ما يكفي من الغذاء والدواء إلى غزة.