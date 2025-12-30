هكذا قرأت المنصات إعطاء ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو بضرب إيران

زيارة مفاجئة وطويلة ومستعجلة تلك التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واللافت فيها كان ما اعتبر ضوءا أخضر لضرب إيران.

وأثار توقيت الزيارة -التي جاءت بطلب من نتنياهو- أسئلة وتكهنات حول الدواعي إلى عقد مثل هذا اللقاء الخامس بين الرجلين خلال العام الجاري والذي يتزامن مع إجازة الأعياد.

والأمر غير العادي والطبيعي هو أن الزيارة تستغرق نحو أسبوع، في حين كان الاعتقاد أنها زيارة ليوم واحد. وليست هذه المرة الأولى التي تمتد فيها زيارة نتنياهو إلى عدة أيام، غير أن الظروف كانت مختلفة في المرات السابقة، وكذلك المخاطر المفتوحة عليها من حروب المنطقة ونزاعاتها.

ومن الواضح وبحسب أغلب تقديرات المحليين والإعلام الغربي، فإن إيران كانت الطبق الرئيسي في اللقاء بين ترامب ونتنياهو ويذهب مسؤولون إسرائيليون للقول إن نتنياهو مكلف بحث الرئيس الأميركي على اتخاذ إجراءات ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، بحسب صحيفة "تايمز" الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأميركي تعهد بعدم السماح لإيران بالوصول إلى سلاح نووي. وأشارت إلى أن نتنياهو قد يسعى للحصول على موافقة واشنطن على ضرب المنشآت الإيرانية، في سياسة تشبه استهداف حركة المقامة الإسلامية (حماس) في غزة عبر جولات قصيرة من المعارك.

وأضافت الصحيفة أن الخيار الثاني لنتنياهو يتمثل في محاولة إقناع ترامب بدعم كامل لإسرائيل ضد إيران، وهو خيار يبدو مستبعدا، لأن الرئيس الأميركي يُعرّف نفسه بأنه صانع سلام في الشرق الأوسط.

ولهذا كان ترامب واضحا ومباشرا عندما سئل عن احتمال دعمه لهجوم إسرائيلي على إيران، فقال إنه "إذا استمرت إيران في برنامجها الصاروخي، فأنا أؤيد توجيه ضربة لها. أما إذا استمرت في برنامجها النووي، فيجب أن تكون الضربة فورية وسريعة".

هذا الضوء الأخضر أشعل منصات التواصل تساؤلات وتحليلا وقراءة من خطوة ترامب والتي استدعت ردا من الرئيس الإيراني والذي غرد عبر منصة "إكس" بالقول إن رد "إيران على أي عدوان سيكون قاسيا ومثيرا للندم".

علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي غرد على منصة "إكس" قائلا إن "القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا يمكن احتواؤها أو السماح بها". وأضاف أن "أي عدوان سيواجه ردا فوريا وحاسما يفوق تصور مخططيه".

وغردت الصحفية هبة مسالحة أن "المشهد العام يوحي بانسجان بين ترامب ونتنياهو من التصريحات إلى التفاصيل وحتى في اللباس".

أما المحلل السياسي ياسر الزعاترة فنقل عن صحيفة "هآرتس" عنوان مقال مثير "ترامب حين يفاجئ نتنياهو بأكثر بكثير مما تأمّل".

وكشف الأكاديمي عبد الله الشايجي عن "نقطة ضعف ترامب والتي يعرفها نتنياهو والمتمثلة بالمديح والإشادة بشكل مبالغ فيه".

أما حساب "الحرب العالمية الثالثة" فنقل عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قولها إن "ترامب أعطى الضوء الأخضر لضرب إيران".