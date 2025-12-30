ميدفيديف يهدد زيلينسكي بالقتل وعرض جثته في متحف

هدد ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق، اليوم الثلاثاء، الرئيسَ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الموت الوشيك"، في رسالة هجومية نشرها عبر تطبيق تليغرام، مستخدما عبارات مسيئة وتحريضية.

وأشار ميدفيديف، المعروف بخطاباته اللاذعة ضد أوكرانيا وحلفائها، إلى خطاب زيلينسكي بمناسبة عيد الميلاد، زاعما أن الأخير لم يتمن الموت لشخص واحد (يفترض أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) فحسب، بل " لنا جميعا ولبلدنا"، وأنه أصدر تعليمات بشن هجمات واسعة النطاق.

وقال الحليف المقرّب بوتين إنه يمكن عرض جثة زيلينسكي بعد وفاته الوشيكة لأغراض علمية في متحف سانت بطرسبورغ، بدون أن يذكر اسم الرئيس الأوكراني صراحة، مكتفيا بالشتائم والإيحاءات.

ومن جهته، أكد زيلينسكي أن الادعاءات الروسية حول هجوم أوكراني بمسيّرات على مقر إقامة بوتين في فالداي "زائفة"، مشيرا إلى أن الحلفاء الغربيين قادرون على التحقق من ذلك.

تصريحات مثيرة للجدل

ولم تكن هذه التصريحات هي الأولى من نوعها في سجل ميدفيديف الحافل باللغة التصعيدية، إذ دأب خلال الأشهر الماضية على إطلاق تصريحات أثارت جدلا واسعا على الساحة الدولية.

وفي الشهر الماضي، وجّه ميدفيديف انتقادات حادة للولايات المتحدة، متهما إياها بـ"التدخل في شؤون الدول الأخرى"، وذلك بالتزامن مع تقارير تحدثت عن دراسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيار عمل عسكري ضد فنزويلا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سخر ميدفيديف علنا من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الغواصات النووية، بعدما زعم الأخير أنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين باتجاه السواحل الروسية ردا على تهديدات روسية سابقة.

كما اتهم ميدفيديف بريطانيا بارتكاب "جريمة" عبر تحويل أرباح الأصول الروسية المجمدة، مؤكدا أن لروسيا "الحق الكامل في المطالبة بهذه الأموال".

وكتب على تطبيق تليغرام أن "عدم إمكانية استرداد هذه الأموال قضائيا لأسباب واضحة، يترك أمام روسيا طريقا واحدا فقط: الاسترداد بالمثل، سواء عبر أراضٍ أو ممتلكات منقولة وغير منقولة". ولم يستبعد الرد عبر مصادرة "ممتلكات ثمينة مملوكة للتاج البريطاني"، بما في ذلك أصول بريطانية داخل روسيا.