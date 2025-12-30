مجلس الأمن يمدد مهمة قوة مراقبة حفظ السلام بالجولان

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي صيف العام المقبل.

وصوّت أعضاء المجلس الـ15، مساء أمس الاثنين، لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة وروسيا، يقضي بتمديد تفويض القوة الأممية حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، كما يؤكد ضرورة الالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وشدد القرار على ضمان قيام القوات الدولية بمهامها كاملة، ووقف كافة الأنشطة التي قد تُعرض عناصر حفظ السلام للخطر في ظل الظروف الراهنة.

يشار إلى أن القوة الأممية تأسست عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بموجب اتفاقية فض الاشتباك التي وقعتها سوريا والاحتلال الإسرائيلي في 31 مايو/أيار 1974. وتعمل القوة منذ ذلك الحين في المنطقة العازلة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في المرتفعات السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ويأتي تمديد عمل القوة الأممية في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ميدانية متسارعة، فمنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الاحتلال الإسرائيلي انهيار اتفاقية فض الاشتباك من طرف واحد، وعمد إلى احتلال المنطقة العازلة.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات شبه يومية في عمق الجنوب السوري، تشمل إقامة نقاط عسكرية، ونصب حواجز تفتيش، واعتقالات.

ورغم تأكيدات الإدارة السورية الجديدة عدم نيتها التصعيد، فقد واصل الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.