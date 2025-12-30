مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتداءات متزامنة بالقدس والضفة

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين يوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار لانتهاكات حرمة المسجد المبارك ومحاولات فرض واقع جديد داخله.

وأفادت محافظة القدس في بيان بأن 480 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية عبر باب المغاربة في الجدار الغربي على شكل مجموعات متتالية، وبمرافقة عناصر من شرطة الاحتلال.

وأوضحت المحافظة أن الاقتحامات تخللها أداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد، في وقت فرضت فيه قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين، شملت التدقيق في الهويات واحتجاز البعض عند بوابات المسجد.

كما أضافت أن أكثر من ألفي مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي تحت حماية شرطة الاحتلال.

اعتداءات على تجمعات بدوية

وبالتزامن مع اقتحامات الأقصى، أصيب عدد من الفلسطينيين يوم الثلاثاء جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على تجمع خلة السدرة البدوي في بلدة مخماس شمالي شرقي القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس أن أكثر من 20 مستوطنا هاجموا التجمع مستخدمين الهراوات والحجارة وغاز الفلفل، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض متفاوتة، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل السكان وتدمير مركبة تعود لأحد المتضامنين.

كما أقدم المستوطنون على تخريب ألواح طاقة شمسية تعود لسكان التجمع، في استهداف مباشر لمصادر الكهرباء والبنية الأساسية، ضمن محاولات متواصلة للتضييق على السكان ودفعهم قسرا إلى الرحيل.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال، أحدهما مسن، خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة والآخر في بلدة الرام شمال القدس. كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين وأصيب نحو 11 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.