مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتداءات متزامنة بالقدس والضفة

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار لانتهاكات حرمة المسجد المبارك ومحاولات فرض واقع جديد داخله.

وأفادت محافظة القدس في بيان بأن 480 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي، على شكل مجموعات متتالية، وبمرافقة عناصر من شرطة الاحتلال.

وأوضحت المحافظة أن الاقتحامات تخللتها أداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين، شملت التدقيق في الهويات واحتجاز البعض عند بوابات المسجد.

كما أضافت بأن أكثر من ألفي مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي تحت حماية شرطة الاحتلال.

اعتداءات على تجمعات بدوية

وبالتزامن مع اقتحامات الأقصى، أصيب عدد من الفلسطينيين، الثلاثاء، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على تجمع خلة السدرة البدوي في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس أن أكثر من 20 مستوطنا هاجموا التجمع مستخدمين الهراوات والحجارة وغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض متفاوتة، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل السكان وتدمير مركبة تعود لأحد المتضامنين.

كما أقدم المستوطنون على تخريب ألواح طاقة شمسية تعود لسكان التجمع، في استهداف مباشر لمصادر الكهرباء والبنية الأساسية، ضمن محاولات متواصلة للتضييق على السكان ودفعهم قسرا إلى الرحيل.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال، أحدهما مسن، خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة، والآخر في بلدة الرام شمال القدس. كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصيب نحو 11 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.