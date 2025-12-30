أخبار|ترجمات|أوكرانيا

لوباريزيان: ما الذي نعرفه عن الهجوم على مقر إقامة بوتين في روسيا؟

COMBO-US-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-DIPLOMACY-TRUMP-PUTIN (COMBO) This combination of pictures created on June 04, 2025 shows, L/R, US President Donald Trump in Morristown, New Jersey, May 23, 2025, and Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow on May 28, 2025. US President Donald Trump said he spoke to Russian counterpart Vladimir Putin Wednesday about Ukraine and Iran, warning that the Kremlin leader had "very strongly" pledged to respond to Kyiv's stunning drone attack on Russian bombers. Trump said that there was no "immediate peace" on the horizon in Ukraine -- which Russia invaded in 2022 -- following what he described as a one hour and 15 minute call with the Russian president. (Photo by SAUL LOEB and Pavel Bednyakov / various sources / AFP) DATE 04/06/2025 SIZE x Country RUS SOURCE AFP/SAUL LOEB
ترامب (يسار) يقول إن بوتين هو من أخبره بهجوم أوكرانيا على مقره (الفرنسية)
Published On 30/12/2025
آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)

قالت صحيفة لوباريزيان إن اتهامات روسية لأوكرانيا بشن هجوم بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين أثارت حالة من الشك والارتباك، في وقت حساس تشهد فيه الجهود الدبلوماسية زخما غير مسبوق منذ نوفمبر/تشرين الثاني لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن موسكو أعلنت أن 91 طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم المزعوم على مقر إقامة بوتين في منطقة فالداي بمقاطعة نوفغورود، مؤكدة أنه جرى اعتراض جميع المسيرات، وقالت إن الحادث "لن يمر من دون رد"، وقد يفضي إلى إجراءات انتقامية.

في المقابل، نفت كييف الاتهامات بشكل قاطع، واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرواية الروسية "كذبة"، واتهم موسكو بالسعي إلى إفشال المساعي الدبلوماسية وتهيئة الأجواء لتصعيد عسكري جديد، قد يشمل ضربات على العاصمة الأوكرانية أو منشآت حكومية.

بوتين قال إن الحادث لن يمر من دون رد، متوعدا بإجراءات انتقامية (الفرنسية)

ويرى خبراء أن استهداف أوكرانيا لمقر إقامة بوتين أمر غير منطقي، نظرا لما قد يسببه من صدام مع الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين لا ترغبان في انزلاق النزاع إلى مستوى غير مسبوق يمس رأس الدولة الروسية، كما تقول الصحيفة.

وطرح محللون احتمالا آخر -حسب الصحيفة- وهو إسقاط طائرات مسيرة فوق منطقة نوفغورود من دون أن تكون موجهة فعلا نحو مقر بوتين، مع تضخيم الحدث في إطار الدعاية الروسية، التي غالبا ما تبني رواياتها على وقائع جزئية.

ومع ذلك، انعكست هذه الاتهامات سريعا على المسار السياسي -كما تقول الصحية الفرنسية- إذ أعلنت موسكو أنها ستعيد النظر في مواقفها من بعض التفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة.

من جهته، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضبه من الهجوم المزعوم، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات مباشرة من بوتين، واعتبر أن توقيت مثل هذا العمل "غير مناسب" في هذه المرحلة الدقيقة من المفاوضات، مما أوحى بأن واشنطن تميل ولو جزئيا إلى تصديق الرواية الروسية، حسب الصحيفة.

وبين النفي الأوكراني والتصعيد الروسي، يهدد هذا التطور بتعقيد المفاوضات الجارية لإنهاء أكثر النزاعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ويضع مستقبل المساعي الدبلوماسية أمام اختبار صعب في ظل تصاعد الاتهامات وانعدام الثقة بين أطراف الصراع.

المصدر: لوباريزيان

