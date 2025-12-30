أحمد بن بريك: إعلان دولة الجنوب في اليمن بات وشيكا

قال أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء إن إعلان ما سماه دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى، وهاجم رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي والقصف على المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

واتهم بن بريك، العليمي بفقدان شرعيته، وشدد على أن "التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزُبيدي، هو نتيجة لفشل وفساد منظومة "الشرعية"، وفق بيان له على حسابه بمنصة إكس.

ودعا القيادي في الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ "قرارات حاسمة" لإنهاء ما سماها "هيمنة قوى معادية" داخل الشرعية، والتي اتهمها بممارسة حصار اقتصادي ونهب الثروات، مؤكدا أن حضرموت والجنوب لن يخضعا لمحاولات "ابتلاع أراضيهما وخيراتهما" وأن أمنهما "خط أحمر"، حسب بيانه.

وكان بيان لـ4 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي في اليمن -اليوم الثلاثاء- وهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح، عارضوا فيه إجراءات العليمي التي شملت إعلان حالة الطوارئ وإلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات ومطالبتها بالخروج من اليمن.

وجاء قرار العليمي صباح اليوم، بعد بيان سعودي من قيادة التحالف أكد شنه ضربة جوية على ميناء المكلا، استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُنزلت من سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي من دون تصريح من قيادة التحالف، مع تعطيل أنظمة التتبع، لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة.

وتأتي هذه التطورات بعد بيانات عدة من الحكومة اليمنية والخارجية السعودية قالت فيها إن التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة تمت بدون موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني أو التنسيق مع "تحالف دعم الشرعية".

ودعت حينها المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إنهاء التصعيد وخروج قواته "بسلاسة وبشكل عاجل" من محافظتي حضرموت والمهرة ​الشرقيتين، ‌اللتين سيطر عليهما مطلع هذا الشهر.