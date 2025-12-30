قيادة التحالف تكشف تفاصيل قصفها شحنة الأسلحة الإماراتية

كشف المتحدث باسم قيادة تحالف الشرعية في اليمن تفاصيل القصف الذي شنه التحالف فجر الثلاثاء على شحنة أسلحة وصلت لميناء المكلا قادمة من الإمارات.

وقال اللواء الركن تركي المالكي على منصة إكس مساء الثلاثاء إنه "تم فجر اليوم تنفيذ عملية عسكرية محدودة بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت بالميناء". وأضاف أن الجانب الإماراتي نقل عربات وحاويات وعناصر إماراتية إلى قاعدة الريان دون إبلاغ المملكة.

وبين أنه خلال دخول السفينتين إلى ميناء المكلا اتضح أنهما تحملان أكثر من 80 عربة وحاويات أسلحة وذخائر. وأوضح أنه خلال دخول السفينتين للميناء تم إغلاقه وإخراج كل العاملين والموظفين المحليين.

وأكد أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك في العملية العسكرية بميناء المكلا. وأضاف أنه تمت إعادة العربات إلى الميناء وإبقاء حاويات الأسلحة في قاعدة الريان.

وقال إنه تم إبلاغ الجانب الإماراتي بأن "تلك الممارسات التصعيدية الهادفة لتغذية الصراع غير مقبولة".

مهلة 24 ساعة

يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات، ضمن قرار نص على خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

بينما اتهمت وزارة الخارجية السعودية، عبر بيان، الإمارات بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

وشددت السعودية على أن أمنها الوطني خط أحمر وأنها ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له، خاصة على حدودها الجنوبية.

لكن وزارة الخارجية الإماراتية نفت ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "إنهاء مهام ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن".

لكن السعودية عادت وطالبت الإمارات بالانسحاب من اليمن خلال 24 ساعة، وذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء.