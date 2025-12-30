غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على غزة واقتحامات ليلية بالضفة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء غارات جوية متزامنة مع قصف مدفعي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، بينما واصلت قواته في الضفة الغربية تنفيذ اقتحامات في عدد من المدن والبلدات، أسفرت عن إصابة فلسطيني واعتقال آخرين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارات الإسرائيلية طالت مواقع شمالي رفح وشرقي خان يونس، إلى جانب مخيم المغازي وسط القطاع وبيت لاهيا شمال غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي محافظتي خان يونس والوسطى. ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي طالتها الغارات الجوية أو القصف المدفعي.

ويأتي هذا القصف المتواصل في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين مع المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، وتدني درجات الحرارة، وهطول الأمطار الغزيرة، وسط استمرار معاناة السكان جراء تداعيات الحرب والقيود الإسرائيلية على دخول المساعدات.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل شبه يومي غارات جوية وقصفا مدفعيا على قطاع غزة، ضمن المناطق التي يواصل احتلالها، ومناطق أخرى.

والأحد، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيانه الأسبوعي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتكاب خروقات جسيمة بلغ عددها 969 خلال 80 يوما.

وشملت هذه الخروقات 298 جريمة إطلاق نار ضد المدنيين، و54 توغلا داخل المناطق السكنية، و455 قصفا واستهدافا لمواطنين عزل ومنازلهم، و162 عملية نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات مدنية. وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد 418 مواطنا وإصابة 1141 آخرين، إضافة إلى 45 حالة اعتقال غير قانوني.

اقتحامات واعتقالات بالضفة

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، في حين اعتقل 6 آخرون خلال اقتحام مدينتي البيرة ورام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مسن بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام قوات إسرائيلية شارع القدس قرب مخيم الأمعري.

وليلة الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة، منها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، في حين أطلقت قنابل الصوت والغاز السام خلال مداهمتها مخيم العروب شمال الخليل.

وفي نابلس، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية قادمة من حواجز عورتا وحوارة وبيت فوريك، تمهيدا لاقتحام المستوطنين "مقام يوسف" وإقامة الصلوات التلمودية فيه.

وأضافت أن جنود الاحتلال أجبروا سكان عمارتين في منطقة الضاحية وشارع عمان على إخلائهما، وحولوهما إلى نقطتي مراقبة عسكريتين.

ويوجد "قبر يوسف" في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال إسرائيل الضفة عام 1967.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 1103 فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، في حين أصيب نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 21 ألفا.