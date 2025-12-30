السعودية: لن نتردد باتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة أي تهديد لأمننا

جددت المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، مطالبة الإمارات بسحب قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة أي تهديد لأمنها.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء السعودي مساء اليوم حول التطورات الجارية في اليمن.

وقال المجلس -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية- إن التصعيد الأخير في اليمن يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية.

وجاء في البيان: "نأمل أن تستجيب دولة الإمارات لطلب اليمن إيقاف أي دعم لأي طرف آخر داخل اليمن"، كما طالب المجلس الإمارات بالاستجابة لطلب اليمن إيقاف أي دعم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف: "نأمل أن تستجيب دولة الإمارات لطلب اليمن بخروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة".

وشدد المجلس على التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وسيادته ودعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجدد البيان التأكيد على أن المملكة لن تتردد باتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة أي تهديد لأمنها.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي طالب صباحا كل القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

انسحاب بمحض الإرادة

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن، مؤكدة أن هذا القرار جاء بمحض إرادتها وبالتنسيق الكامل مع الشركاء.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القرار يأتي ضمن تقييم شامل لمتطلبات المرحلة الحالية، وانسجاما مع التزام دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، شن تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفا جويا على أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت.

والسبت الماضي، أعلن التحالف -في بيان- أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، استجابة لطلب من رئيس المجلس الرئاسي اليمني العليمي.

وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.