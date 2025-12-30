عاجلعاجل,
عاجل | مصدر في مستشفى الشفاء: استشهاد طفلة برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره بحي التفاح شرقي مدينة غزة
Published On 30/12/2025|
آخر تحديث: 20:03 (توقيت مكة)
عاجل | مصدر في الإسعاف والطوارئ: وفاة طفلة وعدد من المصابين في انهيار جدار على خيمة نازحين بمواصي رفح جنوبي قطاع غزة
عاجل | مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 7 عمليات نسف متزامنة في مناطق انتشاره شمالي مدينة رفح
عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية داخل مناطق انتشارها شرقي مدينة غزة
المصدر: الجزيرة