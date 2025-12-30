عاجل | مصدر في مستشفى الشفاء: استشهاد طفلة برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره بحي التفاح شرقي مدينة غزة

عاجل | مصدر في الإسعاف والطوارئ: وفاة طفلة وعدد من المصابين في انهيار جدار على خيمة نازحين بمواصي رفح جنوبي قطاع غزة

عاجل | مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 7 عمليات نسف متزامنة في مناطق انتشاره شمالي مدينة رفح

عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية داخل مناطق انتشارها شرقي مدينة غزة