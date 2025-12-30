استشهاد طفلتين وعمليات نسف متزامنة برفح ومدينة غزة

استُشهدت طفلتان وأُصيب عدد آخر من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي وجراء تداعيات الحرب على القطاع، بينما نفذ جيش الاحتلال 7 عمليات نسف متزامنة بمناطق انتشاره شمال مدينة رفح، وأخرى شرق مدينة غزة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر طبي في مستشفى الشفاء قوله إن طفلة في الحادية عشرة من العمر، استُشهدت برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في منطقة الزرقا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما نقل مصدر في الإسعاف والطوارئ أن طفلة أخرى استُشهدت وأُصيب عدد آخر من الفلسطينيين في انهيار جدار على خيمة نازحين بمواصي رفح جنوبي القطاع.

كما أُصيب طفل بنيران مسيّرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس.

وأصيبت سيدة فلسطينية بجروح برصاص قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

غرق صياد

على صعيد متصل، أعلن مصدر في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة غرق صياد فلسطيني بعد ملاحقته من زورق حربي إسرائيلي قبالة ساحل مدينة غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين إن مطاردة الزوارق الإسرائيلية للصيادين خلال أدائهم نشاطهم أدى لانقلاب أحد قوارب الصيد بالتزامن مع ارتفاع أمواج البحر واستشهاد أحد الصيادين.

يشار إلى أن استهداف المدنيين بغزة متواصل بالتزامن مع تفاقم معاناة النازحين في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 60% من مساحة القطاع.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات مما أسفر عن استشهاد 418 فلسطينيا على الأقل وإصابة 1141 آخرين، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.