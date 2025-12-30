البنتاغون: عقد لبوينغ بـ8.6 مليارات دولار لتسليم مقاتلات إف-15 لإسرائيل

قالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ⁠إن شركة بوينغ حصلت على عقد ‍بقيمة 8.6 مليارات دولار لبرنامج مقاتلات إف-‍15 الإسرائيلي، وذلك ⁠بعد أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ‌فلوريدا مساء الاثنين.

وذكر البنتاغون "ينص هذا العقد على تصميم ودمج ومعدات ‌واختبار وإنتاج وتسليم 25 ‌طائرة جديدة ⁠من طراز إف-15 آي إيه لسلاح الجو الإسرائيلي مع ‌خيار لشراء 25 طائرة إف-15 آي إيه إضافية".

والعقد جزء مما يُعرف ببرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (Foreign Military Sales)، ويُنفّذ العمل في منشآت بوينغ في سانت لويس بولاية ميزوري، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2035.

الإعلان جاء بعد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- في فلوريدا، ويُعكس استمرار العلاقات العسكرية القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم معارضة كبيرة من الرأي العام الأميركي لدعم السلاح أثناء الصراع الجاري في قطاع غزة.

ويشكل العقد أحد أكبر العروض العسكرية الأميركية المقدمة لإسرائيل، ويعكس اهتمام واشنطن بتعزيز قدرات حليفتها حتى تكون الأقوى في المنطقة.