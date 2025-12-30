عاجل,
عاجل | رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: على كل القوات الإماراتية الخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة

Published On 30/12/2025
آخر تحديث: 09:12 (توقيت مكة)

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني:

  • إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة
  • على كل القوات الإماراتية الخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة
  • إعلان حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية بدءا من اليوم ولمدة 90 يوما
  • فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة
  • نؤكد تقدير اليمن للدور الذي تضطلع به السعودية لخفض التصعيد دعما للشعب اليمني
  • وجهت بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج أوامر الدولة حرصا على حقن الدماء
  • الدولة معنية بحماية مواطنيها وعدم السماح باستخدام السلاح لفرض أمر واقع
  • نجدد الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي لتحكيم العقل والانسحاب من حضرموت والمهرة
  • اليمن لا يتحمل فتح جبهات استنزاف جديدة

المصدر: الجزيرة

