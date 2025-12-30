عاجلعاجل,
عاجل | رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: على كل القوات الإماراتية الخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة
Published On 30/12/2025|
آخر تحديث: 09:12 (توقيت مكة)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني:
- إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة
- على كل القوات الإماراتية الخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة
- إعلان حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية بدءا من اليوم ولمدة 90 يوما
- فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة
- نؤكد تقدير اليمن للدور الذي تضطلع به السعودية لخفض التصعيد دعما للشعب اليمني
- وجهت بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج أوامر الدولة حرصا على حقن الدماء
- الدولة معنية بحماية مواطنيها وعدم السماح باستخدام السلاح لفرض أمر واقع
- نجدد الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي لتحكيم العقل والانسحاب من حضرموت والمهرة
- اليمن لا يتحمل فتح جبهات استنزاف جديدة
المصدر: الجزيرة