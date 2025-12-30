عاجل,
أخبار

عاجل | الخارجية القطرية: نؤكد دعمنا الكامل للحكومة اليمنية الشرعية ونشدد على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن

ترامب ومادورو
Published On 30/12/2025
|
آخر تحديث: 22:16 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان