التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا اليمني

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن طلب من المدنيين الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) حتى إشعار آخر.

وأضافت الوكالة نقلا عن التحالف أن الإخلاء الفوري لميناء المكلا يهدف إلى حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية.

وفي وقت لاحق نقلت الوكالة السعودية عن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا، موضحة بأنه لم ينتج عن الضربة أي إصابات بشرية أو أضرار جانبية جراء العملية في الميناء.

وأوضحت الوكالة نقلا عن التحالف أنه تم رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد الماضيين دون تصريح رسمي، مضيفة أن السفينتين عطلتا أنظمة التتبع وأنزلتا أسلحة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتأجيج الصراع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت "نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي"، واستمرارا للجهود الدؤوبة والمشتركة للسعودية ودولة الإمارات في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها، فإن قوات التحالف "تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وإنجاح الجهود السعودية الإماراتية".

وأكد اللواء المالكي على استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أن القيادة تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.