صور لميناء المكلا بعد الضربة الجوية للتحالف

أظهرت صور خاصة حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر ميناء المكلا، جنوبي اليمن، عقب الضربة الجوية التي نفذها تحالف دعم الشرعية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الصور أعدادا كبيرة محترقة من سيارات الدفع الرباعي على رصيف الميناء، في حين كانت تتصاعد أدخنة من المكان.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية جوية محدودة في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم إنزالها من سفينتين دون تصاريح رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تم رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد الماضيين دون تصريح رسمي، مضيفة أن السفينتين عطلتا أنظمة التتبع وأنزلتا أسلحة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتأجيج الصراع في اليمن.