خريطة تفاعلية.. كيف وصلت الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى الانفجار؟

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء كل القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مؤكدا إعلان حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية بدءا من اليوم ولمدة 90 يوما، بينما قصف تحالف دعم الشرعية في اليمن أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت بعد وصولها على متن سفينتين قادمتين من الفجيرة.

وقبل وصول الأحداث إلى هذا المستوى من التصعيد الميداني والسياسي شهدت محافظتا حضرموت والمهر تصعيدا بدأ منذ العام 2023.

وتمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من انتزاع السيطرة على حضرموت ومحافظة المهرة بعد أيام من التصعيد بين المجلس المطالب بانفصال جنوب وشرق اليمن وإعلان دولة مستقلة وحضرموت جزء منها، وحلف قبائل حضرموت المطالب بحكم ذاتي في المحافظة النفطية ضمن اليمن الواحد.